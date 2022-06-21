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Afyonkarahisar'da 9 küçükbaş hayvan telef oldu

Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış esnasında yıldırım düşmesi nedeniyle 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış esnasında yıldırım düşmesi nedeniyle 9 küçükbaş hayvan telef oldu.


Olay, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede akşam saatlerinde aniden sağanak yağış başladı. Yağış esnasında yıldırım düşmesi nedeniyle 2 üreticiye ait 9 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulunarak çalışma başlattı.

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