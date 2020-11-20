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Afyonkarahisar'da kısıtlama kararları uygulanmaya başlandı

Yurt genelinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlama kararları Afyonkarahisar’da da başladı.

Yurt genelinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlama kararları Afyonkarahisar'da da başladı. Kısıtlamalar kapsamında kent genelindeki esnaflar saat 20.00 itibari ile iş yerlerini kapattı.


İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen Covid-19 genelgesi kapsamında Afyonkarahisar'da saatler 20.00'ı gösterdiğinde alışveriş merkezi, market, restoran, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kepenk kapattı. Dükkanlarını erken kapatan esnaflar ekonomik yönden zarara uğradıklarını söylese de yine de toplum sağlığı yönünden alınan kararı desteklerini kaydettiler.


Öte yandan, vatandaşlarında adeta sokağa çıkma yasağı varmış gibi saatler 20.00'ı gösterdiğinde cadde ve sokakları boşaltarak evlerine çekildi.

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