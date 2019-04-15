Afyonkarahisar'da Turizm Haftası kutlandı

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası, Afyonkarahisar'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen Turizm Haftası kutlamaları Zafer Müzesi önünde kılıç kalkan gösterisiyle başladı. Daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımının gösterileriyle devam eden kutlama kortej yürüyüşüyle sürdü. Tarihi Millet Hamamı'na kadar devam eden yürüyüşe vatandaşlarda alkışlayarak destek olduk. Mehter takımı, tarihi Bedesten Çarşısı önünde bir süre gösteri bundu. Türk Hava Kurumu Motorlu Hava ekibi tarafından gösterisi gerçekleştirildi. Havada uçan 2 motorlu hava aracı üzerlerinde takılı olan ‘Atatürk' ve ‘Turizm Haftası Kutlu Olsun' yazılı bayraklar gökyüzünde dalgalandırıldı.

“HER TÜRLÜ TURİZM ETKİNLİĞİ İLİMİZDE YAPILIYOR”

Tarihi Millet hamamında devam eden programda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz ise, Afyonkarahisar'da deniz turizmi dışında tüm turizm alanlarının mevcut olduğunu söyledi. Tutulmaz şöyle konuştu;

“Turizm Haftası kutlamalarında değişik etkinliklerimiz olacaktır. İlimizin turizm potansiyeli daha iyi konuma nasıl getirilebilir mevcut durum nedir daha iyi pozisyona bunlara kafa yorulacaktır. Bugünkü etkinliğimizde bunun başlangıcıdır. Şimdi Afyonkarahisar turizm açısından gerçekten her alanında değerlere sahip. Turizmde birçok alan var biliyorsunuz. Bunların hepsi neredeyse var. Bir tek deniz yok. Denizin dışında güneş turizminin dışında her türlü turizm etkinliği ilimizde yapılıyor.”

YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından ise ‘Masallarla Afyonkarahisar' yarışmasında dereceye girenlere Vali Mustafa Tutulmaz tarafından hediyeleri takdim edildi. Kutlama AKSAM Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileriyle sürdü.

Kortej yürüyüşü; Vali Mustafa Tutulmaz yanı sıra Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürü Şerife Münire Burcu, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Mehmet Tanır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, otel temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.