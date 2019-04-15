Afyonkarahisar'ın yeni Belediye Başkanı Mehmet Zeybek görevi devraldı

Afyonkarahisar'ın yeni Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bugün mazbatasını alarak görevi devraldı. Herkesin belediye başkanı olduğunu belirten Zeybek, “Bundan sonra bizlere oy veren vermeyen herkesin belediye başkanıyız. Herkese ayırdım etmeden hizmet etmeye gayret sarf edeceğiz” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti adayı olarak seçimleri kazanarak Afyonkarahisar'ın belediye başkanı seçilen Mehmet Zeybek, Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak, görevi 10 yıl belediye başkanlığı yapan Burhanettin Çoban'dan devraldı. Başkan Zeybek ve beraberindeki, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve teşkilat mensupları mazbata töreninin ardından belediyede düzenlenen devir-teslim törenine katıldılar.

Mazbatasını aldıktan sonra bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kendisine oy veren ya da vermeyen herkesin başkanı olacağını kaydetti. Zeybek, “31 Mart'tan bu yana 15. günümüzü tamamladık. Daha kıymetli olsun diye 15 gün bekledik. Gerekli yerlere müracaat ettiler, ama halkın üstünde hiçbir iradenin olmadığı bu belgeyle birlikte kanıtlandı. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verdi, nihai kararı verdikten sonrada bugün başta sayın bakanımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte mazbatalarımızı aldık. Bundan sonra bizlere oy veren vermeyen herkesin belediye başkanıyız herkese ayırdım etmeden hizmet etmeye gayret sarf edeceğiz. Rabbim mahcup etmesin” dedi.

Bir soru üzerine ilk icraatının hafif raylı sistemli toplu taşımayla ilgili seçim döneminde açıkladığı projelerden birisi olan AFRAY'ı hayata geçirmek olacağını belirten Zeybek, “İlk icraatımız başta sayın vekillerimizle birlikte sözümüz var, AFRAY'ın takipçisi olacağız ve askeri havaalanının sivil uçuşlara açılmasıyla alakalı girişimlerde bulunacağız. İnşallah Afyonumuza çok güzel hizmetler kazandıracağız.

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu da Afyonkarahisar'ın büyük hizmetlere kavuşacağını söyledi. Eroğlu, “Burada tabi ki Afyonkarahisar kazandı. Biz bütün Afyonkarahisarlı kardeşlerimize, herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Az önce Mehmet Başkanımız şunu ifade etti; bize oy versin vermesin herkesin başkanı şuanda başkanımız. Bizim anlayışımız budur. İnşallah Afyonkarahisar büyük hizmetlere kavuşacak yani kazanan Afyonkarahisar oldu. Bütün projelerini birlikte ele alacağız. Sayın Başkan başta olmak üzere, bizler milletvekilleri olarak Afyonkarahisar'ı ne yapılması gerekiyorsa yapmak, bizim boynumuzun borcudur. Arada çok büyük fark olmasına rağmen itiraz hakkını kullandılar. Bunun için bir şey söylemek doğru değil. Biz geçmişi kapatıyoruz, beyaz bir sayfa atıyoruz üzerine. Şimdi hiç kimseyle dargınlığımız, küskünlüğümüz yok. İtiraz hakkını kullanmıştır, demokratik bir haktır” diye konuştu.