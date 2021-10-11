Türk-İş toplantısına katılma üzere Afyonkarahisar'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda asgari ücreti görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, “Asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” dedi.

Türk-İş'in Bölgesel Şube Başkanları ve İl Temsilcileri Semineri Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Bir termal otelde gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşmacı olarak katıldı. Bakan Bilgin burada yaptığı konuşmada, yakında zaman görüşülmeye başlanacak olan asgari ücret konusuna değindi. Bakan Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek: “Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir. Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” dedi.

Türkiye kalkınmasını hızlandırmaya devam ediyor

Sivil anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, şöyle konuştu:

“Biz bu sivil anayasayı gerçekleştirişsek Türkiye'de siyasal hayatın demokratik süreçlere dışardan müdahalelerin önünü tamamen kesmiş oluruz. Biz sivil bir anayasayı gerçekleştirirsek Türkiye'nin toplumsal bütünlüğünü sağlayacak bütün farklılıkları bütünleştiren entegre eden daha üst kimlikte yani bizim milli kimliğimizde yurttaşlık kimliğimizi bütünleştiren bir sonucu sivil anayasa sayesinde ortaya çıkarmış oluyoruz. Bunun için demokratikleşme sürecinin son aşaması sivil bir anayasayı gerçekleştirmektir. Bugün önümüzde duran mesele budur. Türkiye'nin elbette sorunları var, önemli büyük sorunları var. Türkiye kalkınmasını hızlandırmaya devam ediyor. 21.7 son çeyrekte Türkiye büyüdü. Bir önceki çeyrekte 7.2 büyümüştü. Bütün bunlar Türkiye'nin bu yılsonunda da yüzde 10 büyüme tahmini yapıyorum ben yüzde 10 civarında büyüyecek bir ekonomimiz var. Bütün bunları biz sivil anayasa ile taçlandırdığımız zaman Türkiye'nin yüzde 10 büyümeyi üst üst birkaç yıl gerçekleştirmesinin önünü açacaktır. Aynı zamanda emekle sermaye ile devlet arasındaki ilişkilerinde en uygun sentezini kuracaktır, bu yeni anayasaya.”