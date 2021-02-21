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Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 2 - Spor Toto: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 29.

hafta maçında Spor Toto, deplasmanda karşılaştığı Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi.



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu


Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç


Afyon Belediye Yüntaş: Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Abrahan, Görkem Sertel, Vefa Yılmaz (Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Kaan Kar, Enaboifo, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)


Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Gelinski, Bruno, Dautefendic, Wallace, Ali Deniz Yılmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan, İbrahim Emet, Ferreira)


Setler: 25-22, 20-25, 19-25, 28-26, 13-15


Süre: 136 dakika (29, 29, 24, 36, 18)

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