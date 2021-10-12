İsrail'de halkalanan Akbaba Akdağ'da görüntülendi

İsrail'de halkalanan Kızıl Akbaba, Akdağ'da Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda fotoğraflandı.

Yapılan kızıl geyik envanteri sırasında Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefi Yasin Ayalp tarafından A59 kanat bantlı ve C52 halkalı kızıl akbaba görüntülendi. Bölgede çalışmalar gerçekleştiren uzman biyolog-ornitolog Lale Aktay Sözüer tarafından yabancı meslektaşları aracılığıyla kızıl akbabanın 2020 yılında İsrail'de doğduğu ve 20 Ekim 2020 tarihinde yakalanıp halkalandığı bilgisine ulaşıldı.

Bu arada, Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda kızıl geyik envanteri ile birlikte yırtıcı kuşların, kurtların ve yaban hayvanlarının envanteri ve sayımı çalışmaları tamamlandı.