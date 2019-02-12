Afyonkarahisar'da bir restoran işletmecisi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde yaptığı lahmacunları bayan müşterine ücretsiz ikram etmeye hazırlanıyor.

Yaylabağı beldesindeki bir termal tesisin restoranını işleten Ercan Çaltepe, 14 Şubat Sevgililer Günü için kalp şeklinde lahmacun üreterek kampanya başlattı. "Kalbe giden yol mideden geçer" diyen restoran işletmecisi Ercan Çaltepe, “Çevremize baktığımızda Anneler Günü, Sevgililer Günü ve benzeri günlerde insanlar klasik olarak hep aynı şeyleri birbirlerine hediye ediyorlar. Bu tür özel zamanlar, tek bir güne ya da haftaya sığmayacak kadar değerlidir. Yaklaşan Sevgililer Günü için farklı bir şeyler yapalım istedik. "Kalbe giden yol mideden geçer" sözünden hareketle kalp şeklinde lahmacun ürettik. Bu lahmacunları 14 Şubat günü ailesiyle restoranımıza gelen misafirlerimizin eşlerine birer ayranla birlikte ücretsiz olarak ikram edeceğiz” diye konuştular.