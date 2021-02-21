İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüs vakalarının arttığı köye karantina kararı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyünde korona virüs (Covid-19) vakalarının son günlerde artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyünde korona virüs (Covid-19) vakalarının son günlerde artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.


Bolvadin ilçesine bağlı Büyükkarabağ köyünde korona virüs (Covid-19) vakalarının artış göstermesiyle köye giriş ve çıkışların gece 00.00 itibariyle yasaklanacağı duyuruldu. Bolvadin Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararı Büyükkarabağ Muhtarı Mehmet Öztürk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Muhtar Öztürk, "Büyükkarabağ halkı bu gün gece 00.00'da karantina başlayacak. Uymayanlara yasal işlem yapılacaktır ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.