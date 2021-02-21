Korona virüs vakalarının arttığı köye karantina kararı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyünde korona virüs (Covid-19) vakalarının son günlerde artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.

Bolvadin ilçesine bağlı Büyükkarabağ köyünde korona virüs (Covid-19) vakalarının artış göstermesiyle köye giriş ve çıkışların gece 00.00 itibariyle yasaklanacağı duyuruldu. Bolvadin Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararı Büyükkarabağ Muhtarı Mehmet Öztürk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Muhtar Öztürk, "Büyükkarabağ halkı bu gün gece 00.00'da karantina başlayacak. Uymayanlara yasal işlem yapılacaktır ifadelerine yer verdi.