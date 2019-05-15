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Okul inşaatından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da okul inşaatından kalorifer peteği çalan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Afyonkarahisar'da okul inşaatından kalorifer peteği çalan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sinanpaşa ilçesi Küçükhüyük beldesinde yapılmakta olan okul inşaatından 12 adet kalorifer peteğinin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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