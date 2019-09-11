Okulla yeni tanışan öğrencilere hediye

Okulların açılmasıyla birlikte Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçe Belediye Başkanı Tunay Türkmen, okul ile yeni tanışan ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine hediye verdi. Eğitime verdiği önemi bir kez daha vurgulayan Belediye Başkanı Türkmen, “İhsaniye Anaokulu, Akören Anaokulu, İhsaniye Atatürk İlkokulu ve Akören İlkokulu'nda okula yeni başlayan öğrencilerimize hediyelerini vererek okullarda bulunan öğretmenlerimiz ile okullarımızın ihtiyaçları konusunda iş birliği yapılacağı hakkında sohbet ettik” dedi.