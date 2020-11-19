İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okullara asfalt desteği

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Başkan Mustafa Çöl’ün talimatıyla ilçede iki okun bahçesi asfaltlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Başkan Mustafa Çöl'ün talimatıyla ilçede iki okun bahçesi asfaltlandı.


Başkan Mustafa Çöl, Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Kemal Ortaokulu'nun bahçelerini asfaltlama işlemlerinin talimatını vererek bu konudaki eksikliği gidermiş oldu.


Fen İşlerine bağlı ekipleri tarafından asfaltlama işlemlerinin yapıldığı okullarda daha iyi şartlarda eğitim ve öğretim verilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında pandemi sonrası açılacak okulların eksiklikleri tamamlanarak, sorunsuz bir eğitim sezonu hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.