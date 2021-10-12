(ÖZEL) “İrem Derici'nin patatesi hazır, alması için köyümüze bekliyoruz”

Afyonkarahisar (İHA) – Afyonkarahisar'da Beyköy Mahallesi Muhtarlığı tarafından başlatılan patates ödüllü sigarayı bırakma kampanyasında sona gelinirken, Muhtar Ahmet Devrim, kampanyayı sosyal medya hesabından duyurarak katkı sağlayan İrem Derici'ye seslendi ve patatesini alması için Beyköy'e davet etti.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi Muhtarlığı, geçtiğimiz Ocak ayında ödüllü bir sigara bırakma kampanyası başlatmıştı. Muhtar Ahmet Devrim tarafından başlatılan kampanya sonucunda sigarayı bırakanların başta patates olmak üzere çeşitli yöresel yiyecekler ile ödüllendirileceği duyurulmuştu. Ünlü şarkıcı İrem Derici de sosyal medya hesabından kampanyayı ‘19 saati geride bıraktık' notuyla paylaşmıştı. Kampanyaya katılan vatandaşların patateslerinin teslim edildiğini belirten Muhtar Ahmet Devrim, İrem Derici'yi de ödülünü almak üzere Beyköy'e davet etti.

“Köyümüzde sigara satışı günlük 3 bin lira idi”

Kampanyanın son ayağına geldiklerini söyleyen Beyköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Devrim, “Kampanyamıza Ocak ayından bugüne kadar 15-20 kişilik katılım oldu. Kendi mahsullerimizden hediye amaçlı sadece sigaranın zararlarını topluma yansıtmak amacıyla bir kampanya düzenledik, katılımlarımız oldu, daha devam edecek inşallah. Bakkallarımız günlük ortalama 3 bin lira gibi bir sigara satışımız oluyor, 90 bin lira aylık sigaraya giderimiz var. Vatandaşların maddi manevi zararı olan sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Halkımızın sigarayı bırakmasını istiyoruz. Gençlerimizin de bırakmasını ve başlamamasını istiyoruz” dedi.

“Kampanyaya katılan vatandaşlarımıza patatesleri evlerine kadar dağıttık”

Kampanyaya katılan, ancak işlerinden dolayı muhtarlığa gelemeyen vatandaşların patateslerinin evlerine teslim edildiğini aktaran Muhtar Ahmet Devrim, “Kötü alışkanlıklardan vatandaşlarımızı uzaklaştırmak için çeşitli kampanyalar düzenleyeceğiz, bu vesile ile belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza seslenerek bulunduğu bölgede vatandaşlarımıza seslenmelerini ve bu konularda öncü olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

“İrem Derici'yi patatesini alması için köyümüze davet ediyoruz”

Sosyal medyadan sigarayı bırakma kampanyasını duyurarak destek veren ünlü şarkıcı İrem Derici'ye seslenen Muhtar Devrim, “İrem Derici'nin patatesi hazır, alması için köyümüze davet ediyoruz. Adres verirse adresine de ulaştırırız” diyerek kampanyaya katıldığı için kendisine teşekkür etti.

“Kampanya için Beyköy Muhtarına teşekkür ederiz”

Mahalle sakinlerinden Ahmet Kök isimli vatandaş, Beyköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Devrim'e böyle bir kampanya düzenlediği için teşekkür ederken, “Muhtarımız bu kampanyayı düzenledi, biz de kampanyaya dâhil olduk. Kendisine teşekkür ederim. Beyköy halkımızdan ve sigara içen tüm vatandaşlarımızdan sigarayı bırakmalarını istiyoruz” dedi.

“Muhtarımızın teşviki ile sigarayı bıraktım”

Tuğrul Sak isimli bir diğer mahalle sakini ise, “Benim sigarayı bırakmam muhtarımızın teşviki sayesinde oldu. Kendisine çok teşekkür ederim, diğer vatandaşlarımızdan da bu kötü alışkanlıklardan vazgeçmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.