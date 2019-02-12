Polisler kan bağışında bulundu

Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü personeli de dest verdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ın katılımları ile polis memurları Çevik Kuvvet binası önünde Kızılay'a kan bağışında bulundu. Emniyet personeli doktorlar gözetiminde yapılan testin ardından kanlarını bağışladılar. Kan bağışının önemine vurgu yapan Müdür Yıldız; “Teşkilat mensuplarımız canlarını vermekte hiçbir zaman tereddüt etmemişlerdir. Bizler de binlerce şehidimizin bize bırakmış olduğu emanete sahip çıkmak adına canımızı ve kanımızı vermek için hiçbir zaman tereddüt etmeyiz. Kızılay teşkilatımız çok güzide bir teşkilattır. Bu noktada yapılan hayırlı kampanya çerçevesinde personelimiz kan bağışında bulunuyorlar. Sloganımız ‘kan verin, can kurtarın ve sizler de sağlıklı kalın' şeklindedir. Kan vermenin ne kadar kıymetli olduğunu ve sağlığa faydalı olduğunu biliyoruz” dedi.