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Sandıklı'da bir Aile Sağlığı Merkezi daha yapılması için arsa tespiti yapıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde sağlık hizmeti veren Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) yenileniyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sağlık hizmeti veren Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) yenileniyor. Bu kapsamda bir ASM binasının inşaatı tamamlanırken ikinci ASM için de arsa tespiti yapıldı.


İnşaatı biten ve yakın bir zamanda hizmet vermeye başlayacak olan Sandıklı'daki yeni ASM binasını ziyaret eden Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, burada İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Koçkar'dan bilgi aldı.


Daha sonra Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile birlikte inşaatına başlanacak olan yeni ASM'nin arsasına giden Sağlık Müdürü Korkmaz, burada da belediye yetkililerinden bilgi aldı.


Sandıklı ziyaretinde Korkmaz'a, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz da eşlik etti.

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