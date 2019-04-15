Sandıklı'da Çamur ve Termal Festivalinin ikincisi düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi Hüdai Kaplıcalarında Çamur ve Termal Festivalinin ikincisi düzenlendi

Belediye ve termal bir otel tarafından düzenlenen festivalin açılışına; Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Park Termal Otel Müdürü Ahmet Yılmaz, Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş, davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz “Şuanda 5 yıldızlı termal otel ve belediyenin değişik aparatları ile termal turizme ve özelikle çamuru ile ünlü termal turizme önemli bir hizmet sunmaktadır. Çamura yatmak olumsuz anlam ifade eder. Ama çamura yatmanın mubah olduğu, uygun olduğu, tavsiye edildiği yer Sandıklıdır. Bütün herkesi çamura yatmaya buraya davet ediyoruz. Sandıklı'da termal ve çamurun birleşmesi ile birlikte kür uygulanmakta ve kürün sonucunda birçok hastalığa iyi geldiği ifade edilmekte. Yıllardan beri burada bu hizmet verildiğine göre demek ki bir faydası var ki insanlar buraya gelmeye devam ediyorlar. Önce macera olarak düşünsünler. Sonra tedavi olarak düşünsünler. Artık burada çamur futbolu da başlattık. Çamur futbolu da artık burada gösteri olarak ortaya çıkacak. Çamurun üstünde halat çekmeyi burada denedik. İnşallah bundan sonra burada çamurla ilgili her türlü etkinlik Sandıklı'da olacaktır” dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl de “Çamur banyoları birçok hastalığa deva olan muhteşem bir yerdir. Termal su ile toprağın birleşmesi ile mayalaşan çamurun şifa kaynağının en önemli bölgesidir Sandıklı. Dünya coğrafyasında Japonya, ülkemizde ise Sandıklı çamur banyoları bakımından en önemli merkezlerden bir tanesidir. Biz de bu vesile ile Turizm Haftası kapsamında Çamur Festivalleri yapmaya başladık. İkincisini gerçekleştiriyoruz. Amacımız çamurun reklamını ve duyurulmasını sağlamak” diye konuştu.

Otel Müdürü Ahmet Yılmaz Yavuz ise, “Sandıklı çamurunu ön plana çıkartabilmek için ikincisini yaptığımız bu organizasyonda birçok misafirimizi bu bölgemizde ağırladık. Sandıklı çamurunun dünyada duyurulması için biz girişim ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Gelecek sene 3'üncüsü ve ondan sonra ki sene 4'üncüsü düzenleyerek bunun bir gün uluslararası karnavala dönüşmesini istiyoruz” dedi.

Festival kapsamında otelin bahçesinde şifalı olduğu kabul edilen sıcak suyla yine bu suyun çıktığı kaynaktan çamur getirilerek karıştırıldı. Bu alanın üzerinde takımlar arasında halat çekme yarışması yapılarak futbol oynandı. Oyunlar esnasında katılımcılara termal suyun ve çamurun faydaları anlatıldı. Festival sonrası katılımcılara mangalda sucuk ve köfte ikramı yapıldı.