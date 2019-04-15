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Şuhut'ta baca ve kanalizasyon hattı temizleme çalışmalarına başladı

Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından başlatılan baca ve kanalizasyon hattı temizleme çalışmaları devam ediyor.


İlçe merkezi genelinde yer alan mahalle, cadde ve sokaklarda bulunan baca ve kanalizasyon hattı temizleme çalışmaları Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince sürdürülüyor. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, gerçekleşen çalışmalarla ilgili açıklamalarında, ''Belediyemiz İtfaiye Amirliği ekiplerimizce mahalle, sokak ve caddelerimizde baca ve kanalizasyon hattı temizleme çalışmalarımız özverili bir çalışma sistemimizle devam ediyor. Şiddetli yağışlardan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almak amacıyla çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından sorunsuz bir şekilde hızla devam ediyor. İnşallah bu çalışmalarımızın yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarımıza da havaların ısınması ile hız vereceğiz'' ifadelerine yer verdi.

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