Vali Çiçek, Kaymakam Sercan Sakarya'dan brifing aldı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Dazkırı Kaymakam Sercan Sakarya'dan ilçede yürütülen çalışmalar ve kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Vali Çiçek, Dazkırı Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Vali Çiçek, Kaymakam Sakarya'dan ilçenin sağlık, eğitim, spor, asayiş ve devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı. Ardından muhtarlarla da bir araya gelen Vali Çiçek, talep ve istekleri dinledi.