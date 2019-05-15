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Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Afyonkarahisar’da yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, hızla gelen aracın çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybeden şahıs için olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri kaza sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı.

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