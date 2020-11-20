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Ağrı'da Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı yapan kişiler yakalandı

Ağrı’da, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçunu organize şekilde işledikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçunu organize şekilde işledikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.


Ağrı'nın Hamur İlçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, Ağrı ili ve ilçeleri ile çevre illerde çeşitli zamanlarda "Büyükbaş/küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçunu organize şekilde işledikleri tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alırken, şüpheli şahıslara ait evlerde yapılan aramalarda 21 adet hayvan, av tüfeği, Muş'ta ve 9 bin 600 lira para ele geçirildi.


Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: “Ağrı ili Hamur ilçesinde 5 ayrı adreste icra edilen operasyonlarda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, söz konusu şüpheli şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; 1 adet ruhsatsız av tüfeği,1 adet Muş'ta, 1adet el feneri, 2 adet kulak küpesi, 9 bin 600 TL para, 8 adet cep telefonuna el konulmuş, ele geçirilen 21 adet hayvan ise sahiplerine teslim edilmiştir. Olay ile ilgili soruşturma devam etmektedir.”

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