Ağrı'nın Patnos ilçesine eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde önceki gün meydana gelen olayda Bünyamin Solmaz, ikinci evliliğini yaptığı için aralarında anlaşmazlık bulunan eski eşi Saime Solmaz ve kızı Keziban Kaya'yı belinde taşıdığı silahla öldürdü. Yaşanan olay sonrası yakalanan Bünyamin Solmaz'ın mahkemede kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Bünyamin Solmaz'ın tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı.