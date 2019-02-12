Hamur'da İngilizce sınıfı açıldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde “İngilizce Sınıfı” açıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni İlknur Güven'in hazırladığı ve Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'in desteği ile başlatılan ‘İngilizce Sınıfı' projesi kapsamında ‘İngilizce Sınıfı' kuruldu. Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'in eşi Çiğdem Tuncer'in ingilizce sınıfının açılması için organize ettiği yardım kampanyasına hayırseverlerden destek talep edildi. Çiğdem Tuncer'in yardım talebine ses veren Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafından sınıfın tüm teknik ekipman ihtiyacı karşılanırken, İbrahim Çeçen Vakfı'nın mezun bursiyeri iş adamı Osman Aydemir kurulan ingilizce sınıfının kitaplığı ve tadilatını yaptırdı. Ayrıca tüm öğrencilere ingilizce ders kitapları, sözlük ve hikaye kitaplarını ise YDS yayıncılık karşıladı. Hamur Kaymakamlığı'nca karşılanan masa ve sandalyeler ise Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapıldı. Proje kapsamında oluşturulan İngilizce Sınıfı'nın açılış kurdelesini Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve eşi Çiğdem Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Belediye Başkanı Cezmi Ergül tarafından kesildi. Daha sonra İngilizce Sınıfını gezen katılımcılar, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. İngilizce öğretmeni İlknur Güven ve öğrencilerin pasta kesiminin ardından Kaymakam Tuncer, emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışa İlçe Jandarma Komutanı Yücel Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri V. Atilla Karatürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Milli Eğitim İnşaat ve Emlak Hizmetleri Müdürü Mehmet Sebih Özden, kurum amirleri ve okul müdürleri de eşlik etti.