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Üniversite öğrencileri Çocuk Evleri Sitesinde ve Huzurevinde etkinlikler düzenledi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, Çocuk Evleri Sitesinde ve Huzurevinde etkinlikler düzenledi.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri spor ve rekreasyon yönetimi uygulamaları dersi kapsamında bölüm başkanı Prof.Dr. Ali Tekin öncülüğünde Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü birinci sınıf öğrencileri spor ve rekreasyon yönetimi uygulamaları dersi kapsamında Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla eğitici oyunlar oynadı. Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü spor salonunda çocuklarla oyunlar oynayan öğrenciler, çocukların hoşça vakit geçirmelerini sağladı. Çocuklarla birbirinden eğlenceli eğitici oyunlar oynayan öğrenciler, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan yaşlı bireylerle de bir araya gelen öğrenciler burada müzik etkinliği düzenledi. Yaşlılarla bir süre sohbet eden öğrenciler daha sonra müzikler söyleyip, yaşlılarla halaylar çekti. Program sonunda üniversite öğrencileri, yaşlılara çeşitli hediyeler takdim ettiler.

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