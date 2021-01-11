İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Varol, gazetecilerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr.

Osman Varol 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basınla bir araya geldi.


Vali Dr. Osman Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konuk Evinde Ağrı basınıyla bir araya geldi. Programda konuşma yapan Vali Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.


Vali Dr. Osman Varol program sonrasında basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çekerek hediye verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.