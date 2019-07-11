2019 birinci dönemi için 18 BAP projesi destek aldı

Dr. Yusuf Şahin, yeni dönemin iç derinliğin artacağı ve Ar-Ge çalışmalarının yoğunlaşacağı bir dönem olacağını belirterek, özellikle üniversitenin ihtisas alanı olan spor ve sağlık konusunda, proje üretiminin artmasını arzu ettiklerini söyledi.

2019 Yılı Birinci Dönem Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Protokol Töreninde konuşan ASÜ Rektörü, spor ve sağlık alanında kalıcı bir ekonomi oluşturacak çalışmalar üretmenin önemine dikkat çekti. Bu sürecin Üniversitenin ve şehrin ortak sorumluluğu olduğunu ve buradan elde edilecek başarının kurumu ve şehri başka bir noktaya taşıyacağını vurgulayan Prof. Şahin, “Disiplinler arası çalışmalar üretmek durumundayız. Amacımız, bu alana dair çok iş yapmak ve şehre kalıcı bir etki bırakmaktır. Bir takım etkinlikler gerçekleştirilmeye başlandı. Kısa süre sonra Yamaç Paraşütü ile alakalı uluslararası bir etkinlik de düzenlenecek. Biz, bu konuyla alakalı gerekli tüm organizasyonları büyük bir heyecan içerisinde gerçekleştirmeye hazırız. Neticede hepimiz aynı gemideyiz ve bir ekip ruhu ile çalışmak, başarı için önem arz ediyor. Biz, bu işi mutlaka başaracağız ve ortak bir hikaye çıkartacağız” dedi.

Törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz ve BAP Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Algı da kısa birer konuşma yaparak, araştırma çalışmalarına dair yürüyen süreç ve son dört yıl içindeki başarılar konusunda bilgiler verdi. Bu yıl, ön inceleme ve bilimsel değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan 18 proje destek almaya hak kazandı. Yapılan konuşmaların ardından proje sahibi akademisyenler, Rektör Şahin'le birlikte, ilgili destek protokolünü imzaladı.