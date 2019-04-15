Aksaray'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Aksaray'da iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yapan şüpheli polisin yaptığı operasyonla yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Nisan 2019 günü Minarecik Mahallesi 562 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden ve bir kurumdan hırsızlık olayının ardından olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Behlül Samet A.'yı (21) yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Hasas Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Adreste yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şüpheli Behlül Samet A. çıkarıldığı adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.