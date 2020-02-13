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Aksaray'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Aksaray’da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.


Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, il genelinde tüm eğitim kurumlarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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