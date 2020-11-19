Aksaray'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" Projesi başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının “Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var” Projesi Aksaray'da da başladı. Projeyle hayvan üreticilerine 100 bin TL'si faizsiz olmak üzere 150 bin TL kredi verilecek.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da tarım ve hayvancılık faaliyetleri her geçen yıl gelişirken, bakanlık tarafından yapılan desteklerle üreticiler güçleniyor. Modern, hijyenik ve sürdürülebilir bir hayvancılık kapsamında kendini geliştiren Aksaraylı üreticilere, Aksaray Valiliği ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle faizsiz 7 yıl ödemeli 100 bin lira, ayrıca yüzde 4,5 yıllık faizli ve 18 ay sonra ödemeli 50 bin TL olmak üzere toplamda 150 bin TL kredi verilecek. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun Valilik olarak üreticiler adına kefil olması ile gerçekleştirilen protokol kapsamında yüzlerce üretici kredi için başvurusunu yaptı.

“Hayvan sayısını 1,5 milyona çıkartma hedefimiz var”

Hayvan sayısındaki artışın önemine değinen Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, “Tarım Orman Bakanlığımızın bütün illerde uygulanmasını tavsiye ettiği 'Köyümde Kalmak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var' isimli projeyi Aksaray'da başlatmış bulunuyoruz. İlimizde bin civarında yetiştiricimiz şu anda bu krediyi almak için müracaat etti. Bu kredide 7 yıl ödemeli faizsiz 100 bin lira, artı 50 bin lira yüzde 4,5 yıllık faizli ve 18 ay sonra ödemeli işletme kredisi olarak toplamda 150 bin liralık bir kredi kullanacak üreticilerimiz. Halen bu işi yapıyor olan veya bundan önce yapmış, bazı nedenlerle bırakmış olan işletmeler bu krediden faydalanacak. İlimizde inşallah 60-70 bin tane hayvan artışı bekliyoruz. Şu anda 1 milyon civarında olan anaç küçükbaş hayvan varlığımızı 2-3 yıl içerisinde 1,5 milyona çıkartma gibi önemli bir hedefimiz var. İnşallah bu krediyle de bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Biz de başvuru yaptık, kredi alacağız”

Hayvan yetiştiriciliği yapan Yasin Üçkulak (45), kredi ile birlikte hayvancılığın daha da gelişeceğine işaret ederek, “Köyde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var, zaten soru cevap içinde. Burada mesela hiçbir iş yapamayan, evi barkı olmayan, köyde gidip bu 100 bin lirayı alıp, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli bu projeyi hayata geçirip orada kendine bir geçim kaynağı sağlayabilir aslında. Biz de başvurumuzu yaptık, inşallah biz de alacağız” şeklinde konuştu.

Hayvan yetiştiricisi Taner Üçkulak (33) da, başvuru yaptıklarını, kredi alacaklarını ifade etti.