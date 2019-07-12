Aksaray'da kuruyemiş satan işyerleri denetlendi

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kuruyemiş satan iş yerleri denetlendi.

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde kuruyemiş satışı yapan iş yerlerine yönelik geniş çaplı bir denetim yaptı. Bölge bölge dağılan denetim ekipleri iş yerlerine ani baskınlar yaptı. Denetime Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Gıda ve Yem Şube Müdürü Yusuf Yeşildal da katıldı. Yapılan denetimlerde özellikle işyerlerinin dışında açıkta satılan kuruyemişlerin kapalı cam dolaplara alınması yönünde ikazlarda bulunuldu.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Vatandaşımızı üretimden tüketime kadar sağlıklı gıda ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bunu da gerçekleştirmek için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz” dedi.