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Gençlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Aksaray’da iddiaya göre 3 genç uyuşturucu ticareti yaptığını öne sürülen 3 yabancı uyruklu şahsı sopalarla darp ederek yaraladı.

Aksaray'da iddiaya göre 3 genç uyuşturucu ticareti yaptığını öne sürülen 3 yabancı uyruklu şahsı sopalarla darp ederek yaraladı.


Olay, Coğlaki Mahallesi 1236 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre Emir Hosseini S. (16), Ali Rıza S. (17) ve Esmail İ. (17) isimli 3 yabancı uyruklu şahsın uyuşturucu sattığını iddia eden Halit Muhammet B. (18), Samet Mert K. (18) ve Muratcan A. (18) şahısların yanına giderek bölgeden uzaklaştırmak istedi. Yabancı uyruklu şahısların bölgeden gitmek istememesi üzerine 6 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 3 kişi yabancı uyruklu 3 şahsı sopalarda darp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı aralarken, 3 yabancı uyruklu şahıs ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, diğer 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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