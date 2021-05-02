Kamyonetle sulama kanalına düşen alkollü sürücünün burnu bile kanamadı

Aksaray'da alkollü sürücüsünün kullandığı kamyonetin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sırılsıklam ıslanan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5131 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi istikametinden Yavuz Sultan Selim Mahallesi istikametine seyreden Hamdi B. (62) idaresindeki 06 R 6832 plakalı Dodge marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kaza sonucu kamyonet hurdaya dönerken sırılsıklam olan sürücü kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkol testi yapılan sürücünün 221 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sürücü olay yerine çağırılan Asayiş Şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.