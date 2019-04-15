Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

Operasyonlar Taşpazar Mahallesi ve Şeyh Hamit Mahallesi'nde 2 ayrı adrese gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca “herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen İ.Ç. (25) ve yine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak” suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen G.G. (25) isimli şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.