Yıldız: "Hedef Aksaray'ı spor kenti yapmak"

Aksaray'da 2019 yılının sonunda yapımına başlanan ve Eylül 2021'de tamamlanan Merkez Spor Salonunu basın mensuplarına tanıtan Gençlik Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, 8 branşın aynı anda hizmet vereceği spor salonunun faaliyetlerinde hedeflerinin Aksaray'ı spor kenti yapmak olduğunu belirtti.

Gençlerin sportif branşlarda eğitimlerini üst düzeyde alması ile dünya başta olmak üzere Avrupa ve Balkanlarda üstün başarıları hedeflemeleri amacıyla 2019 yılının sonunda yapımına başlanan Merkez Spor Salonu tamamlandı. Özellikle paralimpik branşlar düşünülerek yapılan spor salonunda hedef Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından belirlendi. Aynı anda 8 branşın faaliyet gösterebileceği spor salonunda Türkiye'yi dünya, Avrupa ve Balkanlarda temsil edecek sporcular yetiştirilecek. Engelli sporcular, özel sporcular ve küçük yaştaki yeteneklerin keşfedileceği ve adeta sporcu fabrikası olacak olan spor salonu Ekim ayında birçok branşta eğitime başlayacak. İyi birey, iyi sporcu prensibi ile hizmet verecek olan spor salonunda alanında uzman antrenörler görev alacak.

"Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün hedefi spor kenti olmak"

Merkez Spor Salonunun tamamlanmasının ardından spor salonunu bir sporcu fabrikası olarak gören Gençlik Spor İl Müdürlüğü 33 milli sporcuyu Türkiye'yi temsil etmeye uğurladığı gibi yeni hedefinde de bu sayının artmasını sağlıyor. Milli sporcu sayısının artması planlanan yeni hedefte Türk Bayrağını dünyada dalgalandıracak sporcuların Aksaray'da yetişmesi planlandı. Bunun yanı sıra engelli sporcular, özel sporcular ve küçük yaşta sporcuların mücadele ettiği uluslararası spor faaliyetlerinin Aksaray'da yapılması planlanarak, kentin bir spor merkezi haline getirilmesi sağlanıyor.

"Herkese spor yapma imkanı sunulacak"

Hedeflerinin Aksaray'ı spor şehri yapmak olduğunu ve tüm gençlere, çocuklara spor imkanının sunulacağını belirten İl Müdürü Aslan Yıldız, “Fitness salonumuz, yine gol boalcilerimiz için, oturarak voleybol branşımız için antrenman salonlarımız, hentbol, voleybol, basketbol için salonlarımız ayrıca yine tenis kortlarımız bireysel antrenman salonlarımızdan oluşan gerçekten tamamen paralimpik branşlar düşünülerek planlanmış bir projedir. Türkiye'deki en önemli Bakanlığımızın uygulamış olduğu projelerden birisidir. Buradaki en temel şeylerden birisi bu paralimpik branşların dışında diğer sporcularımızın da biz buraları kullanımına açarak Aksaray'daki tüm çocuklarımızın, gençlerimizin burada bu güzel tesiste spor yapma imkanı sunacağız. Burada bizim en hedeflediğimiz şeylerden birisi Aksaray'ı bir spor şehri yapmak. Bu Aksaray'ı spor şehri yapmak adına da bu proje gerçekten bizim planlamış olduğumuz şeyleri uygulamamız için gerçekten bizim elimizi çok kolaylaştıracak. Ben böyle güzel bir projenin ilimize kazandırılmasından dolayı özellikle Gençlik ve Spor Bakanımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.