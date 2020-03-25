Amasya'da 65 yaş üstü vatandaşlara jandarmadan gıda yardımı

Amasya'da korona virüsü tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri ve jandarma il ve ilçelerde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Amasya Valiliği'nin koordinesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu", korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara jandarma ile gıda yardımı yapıyor.

Amasya'nın kırsal bölgelerinde önceden belirlenen adreslere, jandarma ekipleriyle beraber erzak kolilerini götüren ekipler, 65 yaş üzeri kişilere bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Erzak kolileri 65 yaş üstü bütün vatandaşların, evden çıkmamaları adına tek tek adreslerine teslim edildi.