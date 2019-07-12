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Amasya'da trafik kazası: 3 yaralı

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Taşova-Amasya karayolu Kışlacık mevkisinde Güven Kılıç'ın (34) kullandığı 48 RV 288 plakalı cip, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada Sinem Kılıç (12), Muhammet Kılıç (9) ve Alperen Kılıç (8) yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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