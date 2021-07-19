Barajda boğulan 5 kişi defnedildi

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Derinöz Baraj Gölü'nde boğulan aynı aileden 5 kişi son yolculuklarına uğurlanarak defnedildi. Henüz 3 yaşındaki Levent Cenik'in doğum gününde ablası Havvanur ile birlikte el ele hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Piknik yapmak için göletin kıyısına gelen ailenin küçük çocuğu Levent Cenik (3) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kurtarmak için ablası Havvanur (9), babaanne Sultan (50), amcası Emrullah Cenik (19) ve halası Elif Semiz de (28) suya girdikten sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da kurtarma çalışmalarını takip etti. Amasya Belediyesi'nde görevli dalgıçların çalışması sonucu 5 kişinin cansız bedenleri sudan çıkartılarak Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Facia kurbanlarının cenazeleri Hicret Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenazeye Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurban Bayramında kesim yapmak için gittiği Ankara'dan olayı duyar duymaz dönen Beytullah Cenik, iki çocuğu, iki kardeşi ve annesinin tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.

“Levent yavrumuzun doğum günüydü"

Suluova Belediye Başkanı Üçok, “Levent yavrumuzun doğum günüydü. Maalesef doğum gününde Levent'i kaybetmiş olduk. Dalgıçlar ablasıyla onu el ele çıkarmışlar. Çok üzgünüz” diye konuştu. Kaymakam Abdullah Şen de, baraj gölünün giriş yollarını tedbir amaçlı kapattıklarını açıkladı.