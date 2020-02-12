Okul bahçesini mesken tutan güvercinleri öğretmenlerle öğrenciler yemliyor

Amasya'da bir okulda öğretmen ve öğrenciler, bahçeye gelen güvercinleri yemleyerek besliyor.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olan olduğu kent merkezinde beslenmekte güçlük yaşayan güvercinlerin mesken edindikleri Ziyapaşa Ortaokulunda öğretmen ve öğrenciler yem tedarik ederek her gün nöbetleşe güvercinleri yemliyor.

Ziyaret ettiği okulda karşılaştığı durum karşısında duyarlı öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, ayrıca öğrencilerine hayvan sevgisini aşılayan Okul Müdürü Ramazan Mutlu ile okul öğretmenlerine de teşekkür etti.