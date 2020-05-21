İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suluova'da korkutan samanlık yangını

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, Suluova Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, Suluova Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Hacıhayta Mahallesi Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nde ikamet eden Hasan Ünlü'ye ait olduğu öğrenilen samanlıkta ve ahırda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevleri civardaki evlere sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı. 3 katlı bir evin çatısına da sıçrayan yangın maddi zararla atlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.