Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi'nde pilot uygulama tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından planlanan Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi'nin Amasya'daki ilk pilot uygulaması tamamlandı.

Proje ile yurt genelindeki gayrimenkul varlıklarının detaylı analizinin yapılabileceğini belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Bu proje, konut stokumuzun belirlenmesi, çok boyutlu kadastroya geçiş, kentsel dönüşüm çalışmaları için veri sağlaması, doğal afetler sonrasında taşınmaz ve kullanıcı bilgilerine hızlı ulaşım ve yapılaşmaya yönelik yasal ve fiili durum farklılıklarının tespit edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Projenin sonuçlanmasıyla vatandaşların sahip oldukları ya da satın almak istedikleri gayrimenkulün emlak değeri, yapım tarihi, depreme dayanıklılık durumu gibi birçok bilgiye de tek elden erişim sağlayabileceklerinin altını çizen Vali Masatlı, “Bu projenin uygulanması için pilot il olarak Amasya'mızın seçilmesi oldukça önemlidir. Bizde devletimizin İlimize duyduğu güvene layık olmak adına Amasya merkez ilçemizdeki çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle projemizin başarıyla sonuçlanmasında emeği geçen kurumlarımıza ve yerel yönetimlerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ayber, Harita Dairesi Başkanı İbrahim Cankurt, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa Aslan, Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı Mustafa Akkul, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Faruk Dönmez ile Kadastro İl Müdürü Fazlı Elçi'nin de yer aldığı toplantıda projenin teknik detayları, uygulanış şekli, nihai hedefleri ve sağlayacağı katkılar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.