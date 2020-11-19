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Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler serbest

Amasya’da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Amasya'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.


Merzifon ilçesinde emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından hakim karşısına çıkarılan A.T., U.A.D. ve E.C. isimli şüpheli şahıslar serbest kaldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir araç durdurulmuştu. Araç ve araçta bulunan A.T., U.A.D. ve E.C.'nin üzerinde155 adet 300 mg Galara isimli sentetik ecza hapı ile 11,30 gram gelen esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

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