Afganistan üniversiteye giriş sınavı birincisi Türkiye'yi tercih etti

Afganistan üniversite geçiş sınavında birinci olan Şemsiye Alizade, yüksek öğrenim eğitimi için Türkiye'yi seçti. Alizade, Türkiye Bursları kapsamında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitim alacak.

Afganistan'nın ulusal düzeydeki üniversiteye giriş sınavı Konkor'da 2020 birincisi olan Şemsiye Alizade tercihini Türkiye'den yana kullandı. Alizade, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye Bursları programına başvuru yaparak üniversite eğitimi için İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tercih etti. Türkiye Bursları programına kabul edilen Alizade, Türkiye'de tıp eğitimini tamamladıktan sonra ülkesi Afganistan'a hizmet edecek. Başka ülkelerden de burs teklifi olan Alizade, Türkiye ve Türkiye Burslarını seçti. Bu yıl Türkçe hazırlık eğitimi alacak olan Alizade, bir sonraki yıl İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimini sürdürecek.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir de, Alizade'ye işlemlerinde yardımcı oldu ve Kabil Havalimanı'ndan Türkiye'ye uğurladı.