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AK Parti Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arasan oldu

AK Parti Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arasan oldu.


1979'da Tunceli'de doğan Gökhan Arasan, ilk ve orta öğrenimini Tunceli'de tamamladı. Tunceli Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel ilişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre bilgisayar öğretmenliği yapan Arasan, halen kendi şirketinde bilişim ve güvenlik sistemleri üzerine hizmet vermektedir. Aralık 2017'de yapılan kongrede AK Parti Tunceli il yönetimine seçilen Arasan, yerel yönetimler başkanlığı görevini ifa etmiştir. Gökhan Arasan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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