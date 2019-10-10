Altındağ'da pazardan eve ücretsiz servis

Verdiği sözleri bir bir yerine getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, bir sözünü daha tuttu. Altındağ Belediyesi Pazar alanlarına ulaşım için servis hizmeti başladı.

Hem zamandan, hem paradan tasarruf

Altındağlı vatandaşlar için semt pazarlarına ulaşımın ve sonrasında alışveriş poşetleriyle birlikte dönmenin oldukça zor olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu zorlukları görmezden gelemedik. Pazar alışverişleri genelde ev hanımlarımız tarafından yapılıyor. Bazen çocuklarıyla birlikte, ellerinde fazla miktarda poşetlerle evlerine dönmeleri gerçekten çok yorucu Bu nedenle semt pazarlarına ulaşım için servisleri devreye soktuk. Servislerimiz 5 mahallemizdeki pazar alanlarımızdan vatandaşlarımızı alacak, belirlenmiş bir güzergahı takip ederek vatandaşlarımızı uygun olan yerlerde indirerek evlerine ulaştıracak. Bu uygulamayla vatandaşlarımıza hem ekonomik olarak destek vermiş olacak, hem de zamandan kazanmalarını sağlayacağız. Herkese hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.

Engelli ve yaşlılara büyük kolaylık

Başkan Balcı, pazar yerlerine yaşlıların ve engellilerin ulaşmada zorluklar yaşadığına da dikkati çekti. Semt pazarlarına ulaşım imkanı sağlayarak, küçük esnafı desteklediklerini dile getiren Balcı, “Uygulamamızı öncelikle, yaşlılar ve engellilerin sıkıntı çektiği bölgelerde başlattık. Hangi mahallede, hangi saatte pazar yerinden servislerin kalkacağını duyurduk. Bu uygulama pazarlara ilgiyi ve vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırdı. Herkes çok memnun” ifadelerini kullandı.

5 mahalle, 5 pazar

Pazar alanlarına servis uygulaması; Baraj, Karapürçek, Ali Ersoy (Site-Yıldız), Beşikkaya ve Örnek mahalleleri semt pazarlarında gerçekleştiriliyor. Saat 13:00'den, akşam saat 19:00'a kadar her saat başı kalkacak olan servislerin kalkış yerleri ve takip edecekleri güzergah ise şöyle:

Baraj Mahallesi Pazartesi Pazarı: Baraj Mah. Kuzey Ankara Konutları 11'inci etap pazar yeri, Kuzey Ankara 11'inci etap, 12'nci etap, 10'uncu etap, Kılıçaslan Sokak, 10'uncu etap güzergahını izleyerek tekrar Pazar yerine dönecek.

Karapürçek Mahallesi Salı Pazarı: Karapürçek Mah. 309'uncu cadde No:51, 309'uncu cadde, 272'nci cadde, 340'ıncı cadde, 397'nci cadde, 406'ncı cadde, Karapürçek Caddesi, 397'nci cadde, 309'uncu cadde güzergahını izleyerek tekrar Pazar yerine dönecek.

Ali Ersoy (Site/Yıldız) Mahallesi Cuma Pazarı: Ali Ersoy Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:32, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Zemheri Sokak, Celal Esat Arseven Caddesi, Sadakat Sokak, Yıldıztepe Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Celal Esat Arseven Caddesi, 44'üncü sokak güzergahını izleyerek tekrar Pazar yerine dönecek.

Beşikkaya Mahallesi Pazar Pazarı: Beşikkaya Mahallesi 1944'üncü cadde No:4, 1955'inci sokak, 1916'ncı cadde, 1991'inci sokak, 1652'nci cadde, 1901'inci sokak, 1905'inci sokak, 1890'ıncı sokak, 1967'nci sokak güzergahını izleyerek tekrar Pazar yerine dönecek.

Örnek Mahallesi Pazar Pazarı: Hızırreis Caddesi Pamuk Sokak üzeri, Babür Caddesi, Hazım Körmükçü Sokak, Faik Suat Caddesi, Örnek Caddesi, Şehit Talip Yener Caddesi, Altındağ Caddesi, Şehit Kaya Aldoğan Caddesi, Polis Karakolu güzergahını izleyerek tekrar Pazar yerine dönecek.