Ankara Büyükşehir Belediyesinden Muharrem ayında başkentlilere aşure ikramı

BelPa Mutfağı'nda hazırlanan aşureler, Başkent'teki birçok hastanede sağlık çalışanları, hasta yakınları ve esnafa ikram edildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Belpa Mutfağı'nda hazırlanan aşureler, başkentte birçok hastanede sağlık çalışanları başta olmak üzere hasta yakınları ve esnafa, camilerde ise cuma namazından sonra vatandaşlara dağıtıldı. Muharrem ayının başlamasıyla birlikte aşure ikramının yapıldığı noktalardan biri de 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı oldu.

Sosyal medya hesapları üzerinden Muharrem ayı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bereketiyle gelen Muharrem ayının 10. gününde hüznü de sevinci de bir arada yaşıyoruz. Aşure gününde birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesini diliyor, Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.