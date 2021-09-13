Ankara Büyükşehir üniversite öğrencilerini danışma masasında karşılıyor

BUGSAŞ ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Ankara'ya ilk kez gelen öğrencileri Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) gelen yolcu katındaki danışma masasına bekliyor. BUGSAŞ “Danışma Masası” personelleri, öğrencileri Ankara'daki üniversite hayatı, yer, konum, ulaşım ve Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik sunduğu hizmetler hakkında bilgilendiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğinde Ankara'ya ilk kez gelen öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla “Danışma Masası” kuruldu. BUGSAŞ ile Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, öğrencileri AŞTİ'de gelen yolcu katında yer alan danışma masasına bekliyor. Büyükşehir Belediyesi BUGSAŞ personelleri, öğrencileri Ankara'daki üniversite hayatı, yer, konum, ulaşım ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik sunduğu hizmetler hakkında bilgilendiriyor.

“Ankara öğrenci kentidir, her türü sorunlarına çözüm bulmaya gayret edeceğiz”

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın öğrencilere "Üniversite Ankara'da Okunur" çağrısında bulunduğunu belirten BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, “Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisiyle birlikte çalışıyoruz. AŞTİ'de gelen yolcu katında danışma masamızı açtık. Ankara'ya ilk kez gelen öğrencilerimize Ankara'daki üniversite hayatından Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik hizmetler, Ankara kent rehberinden ulaşım hizmetlerine kadar pek çok konuda yardımcı oluyoruz. EGO otobüs kartlarını nasıl kullanabilecekleri, 60 TL ile 200 binişlik abonman kartını nasıl alabilecekleri, öğrenci evlerine yüzde 50 su tüketimi indiriminin olduğunu, ücretsiz ring seferleri, ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti olduğunu ve Başkent Kart kullanımı ile ilgili de bilgi veriyoruz. Başkent mobil uygulamasını da öğrencilerimizin kullanmasını öneriyoruz. Öğrencilerimiz alışverişlerini daha uygun fiyata Başkent Marketlerden yapabilecekler. Ankara öğrenci kentidir, öğrencilerin her türü sorunlarına çözüm bulmaya gayret edeceğiz. Öğrencilerimize sonsuz başarılar diliyorum” dedi.