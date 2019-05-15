Ankara'da dayanışma sofrası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve Çankaya Belediye Meclisi CHP Grubu ile iftarda bir araya geldiler. Ankara'ya yapılacak hizmetlerin konuşulduğu yemekte, Çankaya'da gerçekleştirilecek yatırım projeleri de ele alındı.