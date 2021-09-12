Ankara'da gençler sporla buluştu

ASKİ Spor Kulübü, 'Ankara'da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu' projesini başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde 10 binin çok üzerinde sporcu faaliyet gösteriyor. İnşallah onlara yenilerini ilave edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle Başkent'te sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyor. ASKİ Spor Kulübü, dezavantajlı yaş grubunda olan çocukların sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı yönelemediği spor ve sanatla buluşmaları için "Ankara'da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu" projesini hayata geçirdi. Projeye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı tanıtım töreniyle start verildi. Tanıtım törenine Başkan Yavaş'ın yanı sıra ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, şampiyon güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, ASKİ Spor'un antrenör ve sporcuları ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı. 'Ankara'da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu' projesi ile Ankara'nın çeşitli bölgelerinden seçilen dezavantajlı 300 çocuğun, 12 ay boyunca yapılacak etkinliklerle topluma kazandırılması hedefleniyor. Etkinlikler kapsamında çocuklar, şampiyon sporcularla bir araya gelecek, yaş gruplarına göre düzenlenen müsabakalarda yeteneklerini gösterecek. Ayrıca, kötü alışkanlıkları olduğu tespit edilen çocuklara psikolojik destek sağlanacak. 300 çocuk için aylık olarak tarihi ve kültürel geziler düzenlenecek. Bu geziler sayesinde çocuklar farklı etkileşimlerde bulunabilecek ve özgüvenleri gelişecek.

"İnşallah yenilerini ilave edeceğiz"

ASKİ Spor Kulübü'nün Rıza Kayaalp-Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlediği organizasyonda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Değerli gençler, sizler Taha ve Rıza abinizin mentörlüğünde, onları rol model alarak yarının milli güreşçilerini, yarının milli haltercilerini ve sadece 6 spor dalında değil, diğer spor dallarında da ülkemizi temsil edip inşallah İstiklal Marşı'mızı dünyanın her yerinde söyletip şanlı bayrağımızı dalgalandırmanızı istiyoruz. Bunun için de özellikle çocuklarımızın müracaatını istedik. Onlar ASKİ gibi değerli bir spor kulübümüzde sizlere eşlik ederek, onları inşallah geleceğe taşıyacaklar. 2000'e yakın aile başvurmuş. Bunların içerisinden şimdilik 300 tanesini seçecekler. Seçilemeyenler üzülmesin onlar da umarım spora devam eder. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde 10 binin çok üzerinde sporcu faaliyet gösteriyor. İnşallah onlara yenilerini ilave edeceğiz."

Şampiyon sporculardan başarı dilekleri

Şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de yaptıkları konuşmada genç sporculara başarı diledi. Rıza Kayaalp, konuşmasında projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz bu yola çıktığımızda 11 yaşındaydık. Büyük hayallerimiz vardı. Şampiyonluklar kazanıp, bayrağımızı göklere çektirmek ve İstiklal Marşı'nı okutmaktı. Bu kardeşlerimizi görünce de o yıllar aklımıza geliyor. Arkamızda da iyi günde de kötü günde de duran birileri vardı: annemiz ve babamız. Şu an bakıyorum kardeşlerime çoğunun anne ve babası burada ve hepsinin gözünde büyük bir heyecan var. Her zaman çocuklarınızın arkasında durun. Sizler inanırsanız, onlar başaracaktır" dedi.

Taha Akgül: "Gençlerimizle birlikte olup, onlarla antrenman yapacağız"

Taha Akgül ise ailelere seslenerek, "Ben ailelerimize şunu söylemek istiyorum. Ailelerimizde şöyle bir kanı var; 'Sspora giden, güreşe giden, tekvandoya giden öğrenci derslerinde başarılı olamaz.' Herkes mimar, herkes doktor, herkes öğretmen olmak zorunda değil. Bizler de hem sporumuzu yapıp hem okulumuzu okuyup ikisini bir arada yapabiliriz. Biz ailelerimize bunu gösteriyoruz. Hem dünya, olimpiyat şampiyonu olup hem de yüksek lisans yaptım. Spor çocuğu hem ahlaki hem ruhsal hem de eğitim açısından kendisini geliştirmesine yardımcı oluyor. Ailelerimizin bunun bilincinde olması lazım. Gençlerimizle birlikte olup, onlarla antrenman yapacağız" ifadelerini kullandı.