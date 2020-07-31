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Ankaralılar Başkent'i sıcak hava balonu ile seyretti

ANKARA (İHA) – Başkent’te, bayramın ilk gününde Ankaralılar sıcak hava balonu ile heyecan dolu anlar yaşadı.

ANKARA (İHA) – Başkent'te, bayramın ilk gününde Ankaralılar sıcak hava balonu ile heyecan dolu anlar yaşadı.


Keçiören Belediyesi bayramın birinci gününde Ankara'da bir ilke imza atarak “Uçmaya hazır mısın Ankara?” etkinliğinde vatandaşları sıcak hava balonu ile buluşturdu. Eğlencenin doruğa çıkarken, Ankaralılar sıcak hava balonu gezisiyle yepyeni bir heyecan yaşadı. Etkinliğin açılış konuşmasında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Balon Ürgüp'te, Göreme'de ve bazı yerlerde var. Ama şehre ve kente ilk defa balon geldi” ifadelerini kullandı.


Başkan Altınok kürsüde konuşma yaptığı sırada bir anda sahneye giren torunları Zeynep Türkiz Altınok ve Turgut Altınok mikrofonu alıp kaçarak tebessüme neden oldu.


Adrenalin tutkunlarına Ankara ve Keçiören'i havadan seyretme imkanı sunan etkinlikte ilk uçuşu Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gerçekleştirdi. Balonda son kalkış 30 Ağustos günü yapılacak.

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