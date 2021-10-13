Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açıldı

Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, tek perdelik “Bizim Yunus” adlı tiyatro oyunuyla açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da oyunu izledi. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açılış oyununda, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve birçok milletvekili yer aldı.

Oyun sorası açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, “Başta Pursaklar olmak üzere bütün Ankara halkı için buranın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Devlet Tiyatroları tam kapasite oyunlarını sergilemeye başladı. Pandemi sırasında en çok etkilenen şeylerden biri de sanat etkinlikleri. Kültür ve sanatta da pandemi öncesine dönmemiz gerekiyor. Bu tarz etkinlikler de normalleşme açısından en güzel etkinliklerden biri. Devlet olarak özel sektörün kültür ve sanat faaliyetlerine destek olmamız gerekiyor. Ayrıca bugün Yunus Emre'nin vefatının 700. yıldönümü. Güzel bir akşam oldu. Daha nicelerini inşallah seyredeceğiz” ifadelerini kullandı.

“679 koltuk kapasitesiyle de Ankara'daki en büyük Devlet Tiyaroları sahnesi”

Yeni açılan sahnenin Ankara'daki 12. Devlet Tiyatrosu sahnesi olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pandemi arası girmeseydi 1 yıl önce faaliyetlerimize başlayacaktık. Yeni açılan Pursaklar Sahnesi Ankara'daki 12. Sahne. 679 koltuk kapasitesiyle de Ankara'daki en büyük Devlet Tiyatroları sahnesi. Bunu Pursaklar'a ve Ankara'ya kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ama özellikle de teşekkür etmemiz gereken bu işin mimarı Sayın Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz Mustafa Kurt” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde Pursaklar Belediye Başkanımızın arzusu ve isteğiyle çok güzel bir devlet tiyatrosu sahnesine kavuştuklarını dile getiren Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ”Ankara'nın doğusunda batısında, kuzeyinde ve güneyinde sahnelerimiz oldu. Ankara'daki en büyük sorun bilet bulamama sorunuydu. Pursaklar sahnemizin açılmasıyla Ankaralılar daha kolay biletlere ulaşacaklar. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde Pursaklar Belediye Başkanımızın arzusu ve isteğiyle çok güzel bir devlet tiyatrosu sahnesine kavuştuk” diye konuştu.