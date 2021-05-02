ASO Başkanı Özdebir 1 Mayıs'ı çalışanlarla kutladı

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan ASTOR Transformatör firmasını ziyaret ederek çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

ASO ve 2. OSB Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan ve ASTOR Genel Müdürü Enver Geçgel'le birlikte fabrikanın tüm üretim bölümlerini gezerek çalışanlarla sohbet eden Özdebir, Ankaralı sanayiciler olarak insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışla hareket etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Ekonomide ve çalışma yaşamında elde edilen kazanımların, çalışanlarla işverenlerin karşılıklı özverisi sayesinde olduğunu ifade eden Özdebir, “Alın terinin olduğu yerde başarı olur. Başarı da herkese mutluluk getirir. Ülkemizdeki tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Üretim olmadan istihdam olmaz, kalkınma olmaz, refah ve huzur olmaz, istikrar da olmaz. Üretimin en temel unsurları da çalışanlarımızdır. Biz sizlerle birlikte bu ülke için üretmeye devam edeceğiz” dedi.